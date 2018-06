Majoritatea parintilor fac tot posibilul pentru a le asigura copiilor lor o crestere sanatoasa si fericita, insa chiar si in aceste conditii acestia pot face, neintentionat, greseli care sa aiba ca rezultat programari ulterioare la psihoterapeut. Psihologi precum Seth Meyers si Preston Ni explica modul in care actiunile parintilor pot afecta viata copiilor lor. Pe de alta parte, cresterea copiilor este foarte dificila si nimeni nu are dreptul de a judeca atunci cand vine vorba de stilul parental al cuiva, insa exista o linie foarte fina intre greselile pe care parintii normali le fac si comportamentul inadecvat al unor parinti toxici.Iata care sunt, potrivit Bright Side , cateva dintre afirmatiile pe care le spun parintii si care ii deruteaza pe copii.