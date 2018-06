7 sfaturi pentru a face fata cu brio provocarii de a pleca in vacanta cu copilul

Primele provocari apar inca din momentul in care te decizi sa pleci in concediu cu cel mic. De aceea ne-am gandit ca, indiferent daca ai mai trecut deja prin aceasta experienta sau este prima data cand pleci cu copilul in vacanta, cateva sfaturi nu sunt niciodata de prisos: