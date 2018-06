9 afirmatii pe care nicio mireasa nu vrea sa le auda tocmai in ziua nuntii

Ziua nuntii este speciala din mai multe puncte de vedere. Nu doar pentru ca doua persoane aleg sa-si uneasca destinele din dragoste sau pentru ca la eveniment iau parte rudele si persoanele apropiate, ci si pentru ca multi percep aceasta zi ca pe una care schimba vieti. Femeile intra adesea in panica si nici nu stiu ce sa mai faca pentru ca totul sa iasa perfect, barbatii sunt si ei la randul lor emotionati, stresati si incordati.



Persoanele apropiate lor ar trebui sa faca tot ce le sta in putinta pentru a le domoli emotiile si pentru a-i asigura ca totul va fi in ordine. De aceea, mai ales in ceea ce priveste femeile, care sunt mai sensibile ca oricand in aceasta zi, ar fi bine sa fii foarte atent/a la ce anume ii spui. Iata cateva afirmatii persiculoase pe care ar trebui sa le eviti categoric.