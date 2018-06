Un studiu publicat in Journal of American Medical Association a constatat ca in jur de 21% dintre persoanele care au calatorit cu avionul au raportat pe durata unei saptamani stari de rau. Tot studiile, de data aceasta cele din anul 2015, au demonstrat faptul ca lipsa somului poate fi cauzata de diferentele de fus orar sau de simplul fapt ca dormi pe o saltea nu foarte confortabila. Toate aceste stari de rau au insa o rezolvare simpla. Huffington Post ofera cateva sfaturi pentru pentru a va ajuta sa evitati astfel de neplaceri, dupa cum urmeaza: