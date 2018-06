Renunta la ele. 6 obiceiuri matinale care iti "ruineaza" intreaga zi

Fiecare dintre noi are, dimineata, propriile lui obiceiuri. Unii se trezesc pe ultima suta de metri, se imbraca in graba si fug (la propriu) spre serviciu, altii isi beau cafeaua in liniste, in timp ce citesc stirile, altii lenevesc in pat pana in ultimele minute si apoi isi dau seama ca sunt in mare intarziere. Si lista poate continua. Fara a pretinde ca exista obiceiuri ideale pe care toti oamenii ar trebui sa le aiba la prima ora, va prezentam, in cele ce urmeaza, cateva lucruri matinale pe care le puteti inlocui cu alte activitati, pentru a va incepe ziua intr-o nota mai energica si, de ce nu, chiar mai optimista. Stim ca este greu sa renuntati la oricare dintre aceste obiceiuri, asa ca va sfatuim sa incepeti cu un singur lucru si, pe masura ce va simtiti pregatiti, sa continuati cu altele din aceasta lista: