Chiar daca exista anumite tendinte in moda pe care barbatii nu le agreeaza , cu toate ca femeile le adora, desigur, exista anumite articole vestimentare, care, in viziunea barbatilor, fac femeile mai atragatoare. Intr-adevar, nimeni nu sustine ca femeile ar trebui sa se imbrace exclusiv pentru a fi pe gustul barbatilor, important este sa se simta bine in pielea lor; insa nevoia femeii de a fi in centrul atentiei nu poate fi domolita uneori decat daca se simte atragatoare.In plus, pot exista mai multe momente in care vrei sa atragi atentia unui barbat: la prima intalnire, pentru a reaprinde flacara pasiunii in cuplu sau pur si simplu pentru ca simti nevoia ca toate privirile sa fie atintite asupra ta in vederea imbunatatirii stimei de sine.Asadar, in cele ce urmeaza va prezentam cateva obiecte vestimentare pe care barbatii adora sa le admire pe femei.