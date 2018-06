Pe langa faptul ca este un fruct foarte gustos, rodia are multe proprietati benefice pentru sanatate. Acestea va pot oferi un real ajutor in alungarea multor boli si ajuta la imbunatatirea starii generale a organismului, oferindu-ti o stare de spirit excelenta. Bright Side a facut o lista cu cele mai importante carcateristici ale rodiei ce te vor convinge sa o incluzi in alimentatia ta.