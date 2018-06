Naturaletea a fost intotdeauna in trend, insa astazi majoritatea fetelor petrec foarte mult timp incercand sa se machieze in asa fel incat sa para naturale. Totusi, daca stii cateva reguli simple de frumusete, vei reusi sa arati foarte bine fara a folosi produse cosmetice. Bright Side iti prezinta 10 reguli esentiale de are ar trebui sa tii cont pentru a avea un look cat mai natural.