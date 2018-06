Un par cu aspect sanatos are un rol deosebit de important in definirea frumusetii. Totusi, in intentia de a avea o podoaba capilara de invidiat, femeile fac unele greseli de care nu sunt constiente. Bright Side aduce in atentie cateva dintre cele mai comune greseli pe care ar trebui sa le eviti atunci cand iti ingrijesti parul.