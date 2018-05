9 momente in care desenele copiilor au dezvaluit prea multe despre parinti

Stim cu totii cat de sinceri sunt copiii, iar aceasta latura a lor se reflecta pana si in desenele lor. Nu se ascund deloc dupa deget si isi exprima sentimentele in cea mai pura forma. In cele ce urmeaza ne-am gandit sa va prezentam cateva desene ale celor mici care au spus mult prea multe despre parinti.