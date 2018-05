Stim cu toti ca uleiul de masline detine proprietati nutritive extraordinare, fiind bogat in vitamine, antioxidanti, acizi grasi Omega-3 si Omega 6, motiv pentru care nutritionistii incurajeaza consumul acestui tip de ulei in salate sau in alte feluri de mancare. De asemenea, mai stim ca acesta poate inlocui balsamul de par sau ca este utilizat in diverse combinatii pentru masti de fata sau pentru ingrijirea podoabei capilare. Insa, putini sunt cei care stiu ca surprizele nu se termina aici, acesta avand si alte cateva intrebuintari mai putin obisnuite. Iata despre ce este vorba: