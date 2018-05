8 interdictii pe care sa nu le incalci de Rusalii

In fiecare an, la 50 de zile dupa Inviere, crestinii ortodocsi praznuiesc Pogorarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus sau Rusaliile. De asemenea, a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica in Lunea Rusaliilor, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Sfanta Treime. Iata cateva interdictii pe care nu ar trebui sa le incalci in urmatoarele zile atat de importante.