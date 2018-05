10 descoperiri stiintifice recente care arata ca tehnologia a avansat mai mult decat ne-am fi gandit vreodata

Descoperirile stiintifice recente demonstreaza ca evolutia tehnologiei nu are limite, cercetatorii reusind sa realizeze ceea ce isi pun in minte atunci cand cauta rezolvarea pentru o anumita problema care ii apasa. Nimic nu este imposibil daca se folosesc ingredientele adecvate pentru atingerea obiectivelor propuse. Acestea ar fi, pe langa apartura de ultima generatie, dedicarea, atentia, cunoasterea si rabdarea.



Descoperirile stiintifice recente ne dau sperante ca in curand vor putea fi gasite noi teritorii, ca bolile fara leac isi vor gasi in sfarsit remediul, ca spatiul nu va mai reprezenta doar un loc multe necunoscute, ca se vor inregistra progrese in toate domeniile, astfel incat viata omului sa fie considerabil imbunatatita. Cand durerea si incertitudinea dispar, isi face loc bunastarea. Desigur, exista ingrijorari, exprimate la un moment dat chiar de astrofizicianul Stephen Hawking, potrivit carora aparitia inteligentei artificiale ar putea fi "cel mai rau lucru din istoria civilizatiei noastre", cu exceptia cazului in care societatea gaseste o modalitate de a-i controla dezvoltarea.



Insa, fara ajutorul anumitor descoperiri nu am fi ajuns in punctul in care suntem astazi. Intr-adevar, in fiecare caz exista avantaje si dezavantaje, tine de noi cate riscuri suntem dispusi sa ne asumam. Precum mentioneaza si fizicianul, nu vor exista probleme atat timp cat vom reusi sa controlam aceasta evolutie.



Cu acestea in minte, ne-am gandit sa va prezentam in cele ce urmeaza cateva dintre descoperirile stiintifice recente la care nu te-ai fi gandit vreodata.