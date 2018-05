Bancuri despre munca. Ce faci daca ti se cere sa dai 125% la serviciu?

Romanii au simtul umorului bine dezvoltat si se pricep sa faca glume intr-o maniera inedita. Bancurile despre munca nu lipsesc din repertoriul persoanelor glumete, mai ales daca au de-a face cu sefi agasanti sau colegi enervanti. Avand in vedere cat de mult timp se petrece la serviciu, se dovedeste imposibil sa nu ia nastere tot felul de glume, fie pe seama colegilor, fie pe seama sefului. Pana la urma nu este nimic anormal. Tinand cont de nivelul de stres la care suntem supusi, trebuie sa facem haz de necaz, cum spune o vorba din popor.



Bancurile despre munca sunt ca o eliberare, ca o portita de evadare si ne ajuta sa trecem prin momentele stresante mai usor. Atunci cand glumesti, lucrurile nu mai par atat de grave, nu mai simti presiunea atat de puternic si pana si deadline-urile par mai usor de respectat daca tratezi totul mai lejer. De asemenea, iti poti vedea atat colegii, cat si seful intr-o alta lumina. Si de multe ori in momentul in care incepi sa vezi lucrurile dintr-o alta perspectiva, totul pare sa se schimbe in jur. Parca acel coleg pe care il considerai enervant este chiar haios daca ii dai ocazia sa se exprime, poate ca seful actioneaza intr-un anumit mod pentru ca este coplesit de responsabilitati, dar daca il vei ajuta va incepe sa devina mai tolerant. Multe lucruri se pot schimba in jur daca ai dispozitia necesara sa acorzi sanse.



Sa nu devenim seriosi tocmai acum si sa nu mai luam lucrurile in tragic ar trebui sa fie indemnurile dupa care ar trebui sa ne ghidam. Asadar, iata cateva dintre cele mai amuzante bancuri despre munca.