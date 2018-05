Potrivit medicului Jose Colon , in jur de 4-6 treziri pe noapte sunt considerate a fi normale pentru orice persoana. Acest lucru duce cu gandul la perioada Evului Mediu in care oamenii se trezeau pentru a verifica daca e totul in regula si sunt in siguranta. Cu toate acestea, dupa aceste perioade scurte in care te trezesti, ar trebui sa fie foarte usor sa adormi din nou. Daca nu poti sa adormi imediat, probabil ca exista anumite lucruri care impiedica acest lucru. Bright Side a realizat o lista cu cele mai comune motive pentru care oamenii se trezesc in mijlocul noptii si se afla in imposibilitatea de a adormi din nou.