Sfaturi utile in caz de cutremur: Unde sa te adapostesti in functie de locul in care te afli

Pentru ca seisme de magnitudine redusa se inregistreaza destul de frecvent in judetul Vrancea si pentru ca trebuie sa fim intotdeauna vigilenti si pregatiti in cazul in care se va produce un cutremur puternic, iata cateva reguli pe care ar fi bine sa le respecti in cazuri de forta majora.