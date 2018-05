Fructele au fost inca din vechime alimentele de baza pe care oamenii le consumau, iar acest lucru a ramas neschimbat pana in prezent. Peste tot ni se recomanda sa consumam cat mai multe fructe, insa putini sunt aceia care se intereseaza de modul in care acestea cresc sau cum arata ele in habitatul natural, inainte de a fi aduse pe rafturile magazinelor. Buzzfeed ne arata cateva dintre lucrurile ciudate pe care ar trebui sa le stim despre fructe.