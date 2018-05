Oamenii de stiinta cred ca rata de imbatranire depinde in principal de factori externi si nu neaparat de genetica . Doar 20% din impactul imbatranirii este determinat de ereditate. Conform unor cecetari recente , unii oameni imbatranesc de trei ori mai repede fata de altii. Varsta biologica a unei persoane are un foarte mare impact asupra modului in care aceasta arata, de aceea pot exista oamenii care arata mai tineri sau mai in varsta decat sunt desi au aceeeasi varsta.

Bright Side evidentiaza cateva semne care va arata ca imbatraniti mult prea repede.