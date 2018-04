Majoritatea oamenilor raman cu amintiri foarte placute dupa o vizita la gradina zoologica. Totul este legat de experientele traite acolo, vizitatorii fiind inconjurati de diverse animale fiecare speciale in felul lor. Totusi, exista un risc foarte mare ca acestea sa nu se simta la fel de bine pe cat o facem noi, in momentul in care sunt vizitate. Animalele sunt folosite cu scopul de a distra persoanele, insa trebuie luat in calcul si faptul ca ele sunt fiinte sensibile si trebuiesc protejate. Se poate afirma faptul ca gradinile zoologice au uneori efecte dramatice asupra lor, desi se stie ca speciile pe cale de disparitie sunt protejate tocmai prin existenta acestora. Toptenz ofera cateva motive pentru care ar trebui sa ne punem anumite semne de intrebare in ceea ce priveste existenta gradinilor zoolgice.