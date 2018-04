7 situatii in care poti spune "NU" fara sa te simti stanjenit (+cum sa refuzi politicos)

Oricat de mult ti-ai dori sa fii pe placul celorlalti, trebuie sa realizezi ca acest lucru este de-a dreptul imposibil, motiv pentru care nu ar fi cazul sa iti faci probleme atunci cand te vei regasi in situatia de a refuza pe cineva. Nu degeaba spunea Paulo Coelho: "Cand spui «da» pentru altii, asigura-te ca nu spui «nu» pentru tine". Trebuie sa fii constient ca in momentul in care vei spune "da" tuturor propunerilor, consecintele nu vor intarzia sa apara. De aceea, atunci cand nu esti de acord cu o anumita idee sau cand nu ai posibilitatea de a-i ajuta asa cum ti-ai dori pe ceilalti, ar trebui sa inveti sa spui "nu" oamenilor. Asadar, iata cateva situatii in care nu ar trebui sa te simti jenat daca refuzi pe cineva.