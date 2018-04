7 greseli pe care mirii ar trebui sa le evite in ziua nuntii, conform profesionistilor

Ultimele detalii care mai sunt de pus la punct ii aduc pe miri in pragul disperarii in ziua in care are loc marele eveniment. Ca sa nu mai vorbim ca emotiile, stresul si dorinta ca totul iasa perfect isi pun amprenta serios asupra actiunilor mirilor, care nu mai stiu cum sa-si gestioneze sentimentele si se lasa coplesiti de frica unui esec. Pentru ca timpul devine dusman in aceasta zi, daca vrei sa ai parte de nunta visurilor tale si daca nu iti doresti sa pierzi momente importante din acest eveniment, ia in considerare aceste sfaturi oferite de profesionisti despre cum sa eviti greselile de ultima ora.