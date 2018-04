Invierea Domnului: 6 lucruri pe care este bine sa le faci in Sambata Mare (+alte 6 pe care sa NU le faci)

Sambata Mare este ziua in care se fac ultimele pregatiri atat in bucatarie (mancarea, cozonacul, prajiturile), cat si in gospodarie (se termina curatenia), asteptandu-se participarea la slujba Invierii. Pentru ca aceasta sarbatoare, prin sacrificiul Mantuitorului, a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, iata care sunt obiceiurile pe care trebuie sa le respecti in aceasta zi, precum si interdictiile pe care sa nu incalci.