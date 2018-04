Pregateste-ti casa de sarbatoare: 15+ idei ingenioase pentru decorarea locuintei de Paste

Avand in vedere ca Pastele se apropie cu pasi repezi, ar trebui sa incepem pregatirile pentru a cinsti cum se cuvine cea mai veche si importanta sarbatoare a crestinatatii. Decat sa intri in panica pentru ca nu mai ai timp sa faci pregatirile necesare, mai bine iti iei masuri si organizezi lucrurile din timp. De exemplu, poti incepe prin a te gandi cum vrei sa arate casa ta de Paste. Iata cateva idei ingenioase in acest sens.