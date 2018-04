7 semnale pe care organismul le transmite atunci cand are nevoie urgenta de apa

Deshidratarea este periculoasa si chiar daca primele semne nu sunt atat de grave, in cazul in care este ignorata aceasta poate duce la complicatii precum inflamarea creierului, atac de apoplexie, insuficienta renala, etc. Asadar, ar fi bine sa acorzi atentie acestor simptome ingrijoratoare: