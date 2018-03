8 aspecte surprinzatoare pe care nu stiai ca locuinta le dezvaluie despre tine

Potrivit expertilor nimic nu este ales la intamplare in locuinta noastra, obiectele, culorile, modul de amenajare dezvaluind celor din jur mai multe lucruri decat ne-am imagina despre personalitatea, stilul de viata si nu numai. In plus, nu degeaba se spune ca spatiul in care locuim constituie cartea noastra de vizita. Iata in ce mod ne da de gol locuinta.