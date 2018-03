Comunicarea este baza unei relatii sanatoase si de lunga durata. Cu toate acestea, tot mai multe cupluri se confrunta cu lipsa de comunicare, unul dintre parteneri alegand sa taca in loc sa vorbeasca deschis despre ceea ce simte si ceea ce isi doreste. Potrivit site-ului pairedlife.com , tacerea in cuplu se poate manifesta sub mai multe forme si poate afecta in moduri diverse evolutia relatiei.