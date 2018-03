Ziua in care nu este bine sa iesi flamand din casa! Traditii si interdictii de Buna Vestire

Buna Vestire, cunoscuta si sub denumirea de Blagovestenia, se sarbatoreste in fiecare an pe data de 25 martie, aceasta fiind prima dezlegare la peste din postul Pastelui. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Mihail ca il va naste pe Iisus. In cele ce urmeaza va prezentam cateva traditii si interdictii legate de aceasta sarbatoare.