Dan Piraro, unul dintre artistii veterani ai ilustratiilor, reda, in desenele sale, o nota umoristica ce ne poate convinge ca orice eveniment, frustrare sau suparare pot fi depasite prin zambet. Piraro, ale carui desene au cunoscut celebritatea in perioada in care ziarele si revistele erau la mare cautare, a facut tranzitia catre publicarea ilustratiilor sale pe internet, acolo unde competitia este acerba.Cunoasterea psihicului uman in cele mai fine aspecte ale sale si simtul ironiei l-au facut cunoscut si in mediul virtual, astfel ca desenele sale se bucura de un mare succes si aici, nu doar pe hartie. Piraro face cate un desen in fiecare zi, 365 de zile pe an, iar in cele ce urmeaza puteti vedea, si admira, cateva dintre ele. Pentru mai multe ilustratii, puteti accesa site-ul bizarro.com sau pagina de Facebook Dan Piraro Bizarro Comics