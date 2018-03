Ploaia inghetata sau "freezing rain" este un fenomen meteorologic rar care se formeaza in momentul in care un front atmosferic de aer cald se suprapune peste unul rece, aflat sub temperatura de inghet, picaturile de ploaie urmand sa inghete la impactul cu orice obiect intalnit, formand o crusta subtire de gheata, noteaza jurnalul.ro . Cum in acest weekend acest fenomen nu a ocolit Romania , in cele ce urmeaza va prezentam cateva imagini spectaculoase surprinse de-a lungul timpului in urma acestui fenomen.