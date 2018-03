Hipertensiune, insuficienta renala, edem, probleme cardiace, osteroporoza, cancer gastric, acestea sunt doar cateva dintre riscurile la care ne expunem daca mancam prea sarat . Totusi, nici nu este indicat sa renuntam de tot. Nu, nu este vorba de gust, chiar daca pana la urma nu degeaba se spune "ca sarea in bucate", ci de faptul ca efectele pot fi la fel de daunatoare daca nu consumi suficienta. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva consecinte care pot surveni in cazul in care decizi sa renunti de tot la sare sau nu adaugi in mancare atat cat ar trebui.