15+ imagini care te vor convinge ca trebuie sa ai langa tine un Golden Retriever sau un labrador

Labradorii si cainii din rasa Golden Retriever sunt cele mai populare animale de companie din lume, iar motivele sunt evidente. Amuzanti, foarte prietenosi, obedienti, curiosi si inteligenti, acesti caini reusesc sa aduca multa bunadispozitie si veselie in casele stapanilor. Iar imaginile de mai jos va pot convinge sa optati pentru un exemplar din aceste rase asta, desigur, in cazul in care nu aveti deja unul.