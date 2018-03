Traditii si superstitii de 8 martie: Ce este bine sa faci pentru a avea noroc tot anul

In fiecare an, pe data de 8 martie, este celebrata Ziua Internationala a Femeii. In aceasta zi, fie ca vorbim despre mame, bunici, prietene sau partenere, femeile sunt in centrul atentiei, realizarile lor fiind recunoscute fara echivoc. Iata cateva traditii si superstitii legate de acest eveniment.