Inainte de a fi turist in strainatate, asigura-te ca ai epuizat toate frumusetile tarii in care te-ai nascut. Romania are foarte multe de oferit, locuri si peisaje pentru toate gusturile. Potrivit site-ului turistderomania.ro , Romania este tara in care te vei simti bine si daca iti place marea, si daca iti place muntele, distractia sau relaxarea.