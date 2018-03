Bucuria li se citeste in ochi. 15+ caini inainte si dupa ce au fost adoptati de familii iubitoare

Adoptarea unui animal este, pentru stapani, o responsabiliatate uriasa. Privind insa ochii unui animal de pe strada sau din adaposturi speciale ne dam seama ca sta in puterea noastra sa le facem si sa ne facem un bine pentru ca, pana la urma, bucuria pe care o aduce un membru necuvantator in familie este de nepretuit. Iar imaginile de mai jos, in care apar caini inainte si dupa ce sunt adoptati, demonstreaza inca o data acest lucru. Altfel spus, un camin calduros si un stapan (sau mai multi) responsabil si iubitor pot face minuni cu infatisarea unui patruped: