Traditii si superstitii de Dragobete: De ce NU este bine sa te certi cu persoana iubita

In fiecare an, pe data de 24 februarie, romanii din toate colturile lumii celebreaza Dragobetele, sarbatoarea care isi are originea in traditiile dace si in credinta intr-un zeu al iubirii, a carui cinstire, marca simbolic si inceputul primaverii. In mitologia romaneasca, Dagobete, fiul Dochiei, era zeul dragostei si al bunei dispozitii. I se mai spunea Cap de Primavara sau Cap de Vara si era identificat cu zeul iubirii in mitologia romana, Cupidon si cu Eros, corespondentul acestuia in mitologia greaca. Asadar, iata cateva traditii si superstitii legate de acesta zi.