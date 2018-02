James Fridman, un expert in Photoshop foarte cunoscut in mediul virtual, a decis sa isi puna talentul in slujba oamenilor. El accepta cereri de la diferite persoane care ii cer sa le imbunatateasca aspectul si publica, pe pagina sa de Facebook, rezultatul. Insa, nu intotdeauna "operele" sale sunt pe placul solicitantilor, dar cu siguranta aduc un zambet pe buze oricui. Pentru mai multe astfel de imagini, puteti urmari pagina de Facebook a lui James Fridman.