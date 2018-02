Oamenii petrec zilnic ore in sir in fata ecranului calculatorului, laptopului, tabletei sau telefonului mobil, fara sa isi dea seama cat de nociv este pentru ochii lor aceasta expunere la lumina artificiala. Expunerea in exces este principalul motiv pentru care, inca de la varste foarte fragede, oamenii incep sa poarte ochelari. Asa cum avem grija de parul si de pielea noastra, la fel trebuie sa procedam si cu ochii. Potrivit site-ului giz.ro , exista o serie de modalitati prin care ne putem feri de lumina artificiala a dispozitivelor electronice.