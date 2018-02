Te poate imbolnavi de cancer pulmonar! 6 efecte negative ale poluarii asupra sanatatii

La nivel mondial, se estimeaza ca 1,3 milioane de persoane mor in fiecare an din cauza poluarii aerului, informeaza cnewsmatin.fr. "Acest fapt corespunde unei reduceri a sperantei de viata cu doi ani pentru persoanele care au in prezent varsta de 30 de ani", au explicat reprezentantii aceleiasi agentii. Activitatile umane (industrie, agricultura, transporturi, incalzitul public) reprezinta principala sursa de poluare a aerului.



Anumite categorii ale populatiei sunt mai vulnerabile decat altele. Asa cum precizeaza OMS, "efectele cele mai grave asupra sanatatii sunt observate la persoanele deja bolnave. In plus, populatiile mai vulnerabile, precum copiii, persoanele in varsta si familiile cu venituri mici, care au un acces limitat la ingrijirile medicale, sunt mai sensibile la efectele negative generate de expunerea la poluarea aerului".



Asadar, iata care sunt consecintele concrete pe care poluarea aerului le genereaza asupra sanatatii oamenilor, potrivit unui studiu publicat in Franta.