Medicii si antrenorii ne recomanda sa facem miscare in fiecare zi pentru a ne pastra sanatosi. Cateodata, acest lucru ne ambitioneaza, insa sunt si momente in care avem tendinta de a renunta la cele cateva minute de miscare. Pentru a ne pastra motivatia, trebuie sa stim care sunt modificarile care se petrec in organism atunci cand facem miscare in fiecare zi, potrivit powerofpositivity.com