Straniul sentiment de deja-vu, un mister? 8 lucruri pe care nu le stiai despre aceasta senzatie

Potrivit statisticilor, peste 70% din oameni au experimentat aceasta senzatie. De altfel, multora dintre noi ni s-a intamplat sa avem impresia ca un loc in care ajungem pentru prima data ne este deja cunoscut sau ca o anumita discutie a mai avut deja loc, cu toate ca nu avea cum sa se intample. Orice persoana care s-a confruntat cel putin o data in viata cu acest sentiment este familiara cu starea de neliniste si de nesiguranta pe care o confera. Chiar daca raman multe intrebari fara raspuns in ceea ce priveste acest subiect, totusi, s-au realizat cativa pasi in descoperirea secretelor din spatele "amintirilor despre viitor".