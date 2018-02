Top 7 lucruri pe care ar trebui sa le arunci cat mai repede din sufragerie

Living-ul, locul in care iti primesti oaspetii si in care iti petreci mare parte din timp atunci cand stai acasa, ar trebui sa fie o camera "aerisita", in care sa domneasca curatenia. Nu spune nimeni sa adopti un stil minimalist, insa exista cateva lucruri pe care pur si simplu nu mai are niciun rost sa le tii atat timp cat nu le mai folosesti; asa cum exista si lucruri pe care nu ar trebui sa le mai tii pentru ca te pot imbolnavi. Cu acestea in minte, ar fi timpul sa faci o curatenie generala si sa scapi de cateva lucruri.