Toate relatiile trec prin perioade critice, in care unul dintre parteneri sau chiar amandoi simt nevoia de o pauza sau chiar de separare. In aceste momente, depinde de fiecare sa stie sa isi gestioneze emotiile si trairile. In acea perioada critica, partenerii ar trebuie sa isi aduca aminte de cateva citate care te motiveaza atunci cand vrei sa renunti, potrivit Powerofpositivity.com