Increderea sta la baza oricarei relatii interumane. Este ingredientul cel mai eficient in comunicare. Oricat de sincer si deschis esti, trebuie sa stii ca pentru a castiga increderea cuiva, este esential sa intelegi comportamentele care ii determina pe oameni sa vada in tine un om pe care se pot baza. Iata cateva solutii in acest sens, date de site-ul powerofpositivity.com