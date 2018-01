Avand in vedere ca au in compozitie amidon, glucoza, acid folic, vitaminele B1, B6, C si K, potasiu, fosfor, magneziu, cartofii se numara printre legumele nutritive si sanatoase, noteaza ziare.com . Pentru a nu deveni nocivi prin prajire, trebuie sa stii ca in afara de metoda clasica de pregatire in tigaie, mai exista si alte moduri in care pot fi preparati. Iata cum sa-ti satisfaci pofta de a manca cartofi prajiti fara sa fie nevoie sa folosesti ulei.