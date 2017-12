Datini si obiceiuri de Sfantul Vasile cel Mare: Ce sa faci pe 1 ianuarie pentru a fi sanatos tot anul

Fiind unul dintre cei mai importanti sfinti ai Bisericii Ortodoxe, Sfantul Vasile cel Mare, considerat pazitor de duhuri rele, este sarbatorit in prima zi din noul an. Iata care sunt datinile si obiceiurile care trebuie respectate in aceasta zi.