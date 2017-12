Fiecare detaliu conteaza! 10 idei pentru a-ti transforma casa intr-un loc feeric de sarbatori

Nu doar mirosul cozonacilor sau a cojilor de portocale puse la uscat, aroma prajiturilor sau a vinului fiert sunt menite sa ne introduca in atmosfera sarbatorilor de iarna. Exista o multime de idei pe care le poti pune in practica daca vrei sa-ti transformi casa intr-un loc primitor, in care cei dragi si prietenii sa simta cu adevarat magia Craciunului.