Imbatranirea te pune fata in fata cu multe evenimente mai mult sau mai putin placute, dar pe care le constientizezi. Acestea pot fi pierderea celor dragi, copiii care pleaca si isi iau viata in propriile maini, dar si schimbarile fizice, cum ar fi nivelul redus de energie, de mobilitate, scaderea poftei de viata. Potrivit Asociatiei Americane de Psihologie aceste tipuri de evenimente pot da nastere unor emotii negative, cum ar fi tristetea, anxietatea, singuratatea si respectul de sine scazut. Insa, inaintarea in varsta poate veni, de asemenea, cu o multime de schimbari pozitive, cum ar fi posibilitatea de a calatori, mai mult timp pentru a petrece cu nepotii si sansa de a avea un nou hobby. Huffington Post prezinta cateva moduri prin care te poti sprijini emotional pe toata durata procesului de inaintare in varsta.