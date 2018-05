Ritualuri si traditii bizare din intreaga lume care te vor lasa fara replica

Lumea este vasta, interesanta si plina de curiozitati. Se diferentiaza prin diverse culturi si obiceiuri transmise din generatie in generatie. Fie ca este vorba despre crezuri, religie sau ritualuri, acestea au trecut testul timpului si sunt pe cat de ciudate sunt, pe atat de populare in randul comunitatilor unde sunt practicate. Periculoase, absurde sau deranjante uneori, isi au originea in vechime, oamenii continua sa le faca in ciuda faptului ca par fara noima intr-un prezent ca al nostru. Altii ar pune unele ritualuri, precum cele de mai jos, pe seama nebuniei, a lipsei de cunostinte sau a unei increderi orbesti in valori nescrise. Iata cateva dintre cele mai bizare ritualuri facute pe intregul mapamond.