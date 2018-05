Universul are inca multe secrete pentru omenirea mereu in cautare de informatii si curioasa sa ofere raspunsuri despre existenta, despre galaxie, despre ce nu cunoaste. In ciuda unei tehnologii avansate, spatiul ramane greu de explorat si de conturat. Pentru a intari aceasta teorie, thefactslide a publicat o lista cu cele mai ciudate fenomene care au loc in univers, asa cum au fost ele prezentate de diversi cercetatori.