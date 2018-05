8 solutii eficiente pentru demachiere cu ingrediente naturale

Purtam machiaj in fiecare zi, tenul fiind supus unor agresiuni care in timp o sa aiba efecte. De aceea, credem ca ar fi o idee buna ca macar demachierea sa se faca intr-un mod natural si mai putin daunator pielii fetei. Din fericire sunt diverse solutii naturale la indemana, pe care le poti utiliza in ritualul de infrumusetare. Pe langa faptul ca acestea sunt eficiente, te poti folosi de unele pe care deja le ai in casa, fara sa fie necesare cheltuieli suplimentare. Iata cateva solutii eco pentru indepartarea machiajului, care actioneaza in acelasi mod precum cosmeticele din comert.